В приложении AYNA MaaS появилась функция для участников WUF13

БАКУ/Trend/ - В связи с тринадцатой сессией Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку с 17 по 22 мая, в мобильное приложение “AYNA MaaS” добавлена новая функция.

Согласно информации, предоставленной Trend Азербайджанским агентством наземного транспорта (AYNA), гости и участники мероприятия, активировав в приложении функцию “WUF13”, смогут сделать свои поездки более легкими и удобными в дни проведения сессии.

Пользователи смогут видеть на карте специальные остановки WUF13 и отслеживать время прибытия автобусов к выбранным остановкам в режиме реального времени.

Кроме того, в разделе "Место назначения" можно выбрать "Бакинский Олимпийский стадион" и спланировать поездку до этого объекта.

Для получения более подробной информации представлена видеоинструкция:

https://www.youtube.com/shorts/kJV9DEKjk-w