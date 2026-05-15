Минздрав Азербайджана сообщил о проводимой работе в связи с WUF13

БАКУ /Trend/ - Министерство здравоохранения Азербайджана провело выездные осмотры медицинских учреждений, которые будут обеспечивать медицинское сопровождение Тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Как сообщили Trend в Минздраве, среди них: Bakı Sağlamlıq Mərkəzi, Milli Oftalmologiya Mərkəzi, Mərkəzi Klinika, Liv Bona Dea, International Medical Centre (филиал Babək Baku Medical Plaza) и Malhəm Hospital. В ходе встреч с руководством была оценена инфраструктура, материально-техническая база и первичная готовность персонала. В связи с этим медицинскими учреждениями назначены координаторы.

"К оказанию медицинской помощи также привлечен ряд учреждений, подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB): Yeni Klinika, Kliniki Tibbi Mərkəz, Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası, Модульная больница в Мехеммеди, Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи.

Для организации и координации работы на месте проведения мероприятия выделены сотрудники Министерства здравоохранения.

Определена и обеспечена потребность в необходимом медицинском оборудовании, лекарственных препаратах и медицинских расходных материалах.

Также из медицинских учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения, на период проведения мероприятия в создаваемых медицинских пунктах при необходимости будут направлены врачи и средний медицинский персонал для оказания медицинской помощи.

В целях санитарно-гигиенического контроля предусмотрено проведение регулярных дезинфекционных работ в местах массового пребывания гостей (на площадках мероприятия и других объектах), а также совместные мониторинги в объектах общественного питания, гостиницах и ресторанах", - говорится в информации министерства.

Отметим, что WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества программы UN-Habitat и правительства Азербайджана.

Программа мероприятия различные заинтересованные стороны и представителей групп единомышленников для обсуждения одного из самых актуальных мировых вызовов – вопроса жилищного обеспечения.

Мероприятие WUF13, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения», соберет вместе национальные правительства различных стран мира, а также общины, специалистов и партнеров для обмена мнениями, формирования политических подходов и ускорения действий по поиску решений в области устойчивого городского развития.

Программа предоставляет возможность для проведения дискуссий на высоком уровне через практические и ориентированные на поиск решений платформы, а также форматы интерактивных встреч, обеспечивая опору глобальной политики на местный опыт.