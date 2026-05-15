Президент Ильхам Алиев: Сегодня роль и позиции Организации тюркских государств в глобальных процессах усиливаются (Полный текст выступления главы государства)

ТУРКЕСТАН /Trend/ - Сегодня международный авторитет Организации тюркских государств растет, усиливаются ее роль и позиции в глобальных процессах.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств, проходящем в казахстанском городе Туркестане.

Выступление Президента Ильхама Алиева

-Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич.

Уважаемые главы государств.

Прежде всего, выражаю благодарность Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву за оказанное искреннее гостеприимство. Мне очень приятно находиться в городе Туркестане, обладающем древним и богатым историко-культурным наследием. Туркестан стал первым городом, с которым установила побратимские отношения культурная столица Азербайджана – город Шуша после ее освобождения от оккупации. Наши древние города являются братьями, как и наши народы.

Для демонстрации тесных связей между Казахстаном и Азербайджаном достаточно привести в пример взаимные визиты, осуществляемые на уровне президентов. За последние пять лет это мой восьмой визит в Казахстан. Президент Токаев, в свою очередь, посещал Азербайджан шесть раз. Совместная декларация, подписанная четыре года назад, вывела наши отношения на уровень союзничества.

Отрадно, что инициатива проведения неформального Саммита глав государств Организации тюркских государств, впервые состоявшегося в Шуше в 2024 году, уже становится традицией.

Сегодня международный авторитет Организации тюркских государств растет, усиливаются ее роль и позиции в глобальных процессах. Азербайджан, принявший председательство на Габалинском саммите в октябре прошлого года, прилагает усилия для дальнейшего углубления сотрудничества в рамках организации.

В ближайшие дни в Баку в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов ООН будет организован диалог высокого уровня Организации тюркских государств по градостроительству.

В июне в Баку пройдет Неделя тюркского мира, посвященная 100-летию Первого тюркологического съезда, внесшего огромный вклад в научно-культурное единство тюркских народов. Уверен, что это мероприятие станет знаменательным событием в культурной жизни наших народов.

Уважаемые коллеги, тема Саммита отражает вызовы и приоритеты современности. Благодаря возможностям, создаваемым цифровым развитием и искусственным интеллектом, мир вступает в новый этап развития. Тюркские государства должны занимать передовые позиции в этом процессе.

Одной из наших ключевых задач является укрепление цифрового суверенитета Азербайджана и ускорение перехода к экономической модели, основанной на инновациях. С этой целью были созданы Совет по цифровому развитию, Национальный центр искусственного интеллекта и Академия искусственного интеллекта.

В прошлом году в нашей стране была принята Стратегия развития искусственного интеллекта. В число основных целей Стратегии входят развитие индустрии искусственного интеллекта, подготовка квалифицированных кадров и широкое применение искусственного интеллекта в государственном управлении.

В нашей стране охват фиксированным широкополосным интернетом доведен до 100 процентов. Продолжается работа по переводу всех государственных услуг на единую цифровую платформу.

Наряду с этим, осуществляются меры по обеспечению ответственного использования искусственного интеллекта и предотвращению его применения в противоправных целях.

Успешно продолжается сотрудничество с тюркскими государствами в сфере цифрового развития. Реализуется проект «Цифровой Шелковый путь» между Европой и Азией. В ближайшие месяцы планируется ввести в эксплуатацию Транскаспийскую волоконно-оптическую линию связи между Азербайджаном и Казахстаном, являющуюся составной частью данного проекта.

Расширяется наше сотрудничество с тюркскими государствами в транспортной сфере. В нынешних глобальных геополитических условиях значение Среднего коридора еще больше возрастает. Реализуемый Зангезурский коридор станет одним из ключевых сегментов Среднего коридора.

Таможенные процедуры вдоль Среднего коридора упрощаются. Система e-Permit, разработанная в рамках Организации тюркских государств, обеспечивает оперативное предоставление электронных разрешений.

Дорогие друзья, тюркский мир, являющийся нашей семьей, должен стать одним из влиятельных геополитических центров силы XXI века. Азербайджан и впредь будет прилагать все усилия для укрепления Организации тюркских государств.

Благодарю за внимание.