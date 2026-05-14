Аннулирована лицензия НБКО «E-Kredit»

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) аннулировал лицензию небанковской кредитной организации «E-Kredit».

Как сообщает Trend со ссылкой на регулятора, в соответствии со статьей 25.1.1 закона Азербайджанской Республики «О небанковских кредитных организациях», на основании заявления, поданного обществом с ограниченной ответственностью «Небанковская кредитная организация „E-Kredit“», решением правления Центрального банка Азербайджанской Республики от 13 мая 2026 года аннулирована соответствующая лицензия № БКТ-48 от 24 июля 2024 года, выданная обществу с ограниченной ответственностью «Небанковская кредитная организация „E-Kredit“.

Подчёркивается, что согласно статье 25.4 закона, небанковская кредитная организация со дня вступления в силу решения об аннулировании лицензии прекращает свою деятельность и ликвидируется в порядке, установленном Гражданским кодексом Азербайджанской Республики.