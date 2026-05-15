Неформальный саммит ОТГ придаст импульс сотрудничеству Казахстана и Азербайджана в цифровой экономике и транспортных коридорах - эксперт

ТУРКЕСТАН /Trend/ – Сегодняшний неформальный саммит Организации тюркских государств (ОТГ) в Туркестане придаст значительный импульс развитию сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил журналистам ведущий эксперт отдела азиатских исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Бауыржан Аукен на полях неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ).

"Саммит имеет стратегическое значение для дальнейшей кооперации между нашими странами", – сказал он журналистам.

Аукен отметил, что основное внимание на саммите уделено цифровой экономике, искусственному интеллекту и кибербезопасности. По его словам, эта тематика продолжает инициативы, озвученные на прошлом саммите в Габале президентом Казахстана.

"Сегодняшний саммит является продолжением тех инициатив, которые прозвучали именно в городе Габала. Он придаст значительный импульс для расширения сотрудничества в эпоху нестабильности и турбулентности", – подчеркнул эксперт.

Он также обратил внимание на развитие транспортных маршрутов, в частности Среднего коридора, а также взаимосвязь с Зангезурским коридором. "Казахстан и Азербайджан нацелены на развитие взаимосвязанности между Средним коридором и Зангезурским коридором в будущем. Роль наших стран здесь существенна, поскольку мы являемся основоположниками организации и драйверами кооперации", – добавил Аукен.

Кроме того, он отметил поддержку формата ОТГ+, который только начал формироваться, и подчеркнул, что саммит внесет вклад не только в развитие организации и многосторонних связей, но и укрепит двусторонние отношения между Казахстаном и Азербайджаном.