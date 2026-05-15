Этно-фольклорный ансамбль Turan выступил на музыкальном фестивале "Харыбюльбюль" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На IX Международном музыкальном фестивале "Харыбюльбюль", проходящем в городе Шуша, перед архитектурной жемчужиной – дворцом Хан гызы Натаван, состоялся концерт этно-фольклорного ансамбля Turan из Казахстана, который привносит новое дыхание в тюркскую музыкальную культуру.

Как сообщает Trend, в исполнении коллектива прозвучала музыка тюркского мира.

Ансамблю удалось адаптировать фольклорную музыку к современным требованиям и вывести ее на мировую сцену. Творчество коллектива Turan можно оценить как мета-музыку, связывающую людей с их древними корнями. Творчество Turan универсально: оно не признает наследственных, национальных, языковых границ, находит путь к сердцу каждого слушателя и пробуждает глубокие чувства. Ансамбль выступил с почти тремя тысячами сольных концертных программ в 122 регионах мира. Основная миссия коллектива – единение тюркских народов посредством музыки. На фестивале в исполнении музыкального коллектива также прозвучало произведение азербайджанского народа Ay, Laçın.

Отметим, что 15 мая, во второй день фестиваля, гостей также ожидает насыщенная музыкальная программа.