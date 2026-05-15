В Узбекистане стартовали новые энергетические проекты с участием AMEA Power

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Узбекистане стартовала реализация ряда крупных энергетических проектов при участии эмиратской компании AMEA Power, сообщили в Министерстве энергетики республики, , передает Trend.

Согласно информации, запуск проектов состоялся 13 мая в рамках «Энергетической недели Узбекистана — 2026». В Ташкенте, на территории Мирзо-Улугбекского района, началось строительство системы накопления энергии мощностью 150 МВт (300 МВт·ч). Инвестиции в проект составят 86,1 млн долларов.

Кроме того, в Гиждуванском районе Бухарской области планируется создание еще одного энергонакопительного комплекса мощностью 200 МВт (800 МВт·ч). Стоимость реализации оценивается в 200 млн долларов.

Также стороны намерены построить ветроэлектростанцию мощностью 1000 МВт в Кунградском районе Каракалпакстана и проложить линию электропередачи длиной 40 километров. Объем инвестиций в данный проект составит 1,06 млрд долларов.

В Минэнерго подчеркнули, что проекты призваны укрепить энергетическую систему страны, расширить использование возобновляемых источников энергии и повысить надежность энергоснабжения.

Ведомство также отметило, что в рамках долгосрочной энергетической стратегии Узбекистан рассматривает реформирование отрасли, включая развитие оптового рынка электроэнергии, внедрение RAB-тарифов и привлечение частного сектора к управлению сетевой инфраструктурой.