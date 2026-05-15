Азербайджан формирует новую модель городского развития - ректор БГУ

БАКУ/Trend/ - Азербайджан формирует новую модель городского развития.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил ректор Бакинского государственного университета Эльчин Бабаев в ходе международной конференции на тему "Формирование человеческого капитала для устойчивого и жизнеспособного городского развития" в Баку.

"Мы наблюдаем трансформацию, в рамках которой города не только восстанавливаются, но и переосмысливаются. От строительства освобожденных от оккупации территорий до внедрения концепций "умного города" и "умного села" - Азербайджан формирует новую модель городского развития. Этот прогресс дает нам не только уверенность, но и ответственность", - сказал он.

Э.Бабаев отметил, что сегодня необходимо задаться главным вопросом: готовят ли нынешние системы образования и подготовки людей, способных поддерживать эту трансформацию в течение следующих 20, 30 и даже 50 лет.

"Города терпят неудачу не из-за отсутствия планов, а из-за нехватки потенциала, когда градостроители не понимают климатические риски, когда экономики игнорируют пространственное неравенство, а инженеры создают системы, которыми граждане не могут пользоваться. Они терпят неудачу, когда данные существуют, но никто не знает, как их интерпретировать", - подчеркнул ректор.

По его словам, сегодня важно перейти от обсуждений к практическим действиям.

"Мы должны разрабатывать междисциплинарные программы в области урбанистики",- сказал Бабаев.