В Азербайджане утверждены правила госконтроля за оборотом необработанных алмазов

БАКУ /Trend/ - Утверждены «Правила осуществления государственного контроля в сферах импорта, экспорта, использования, оборота, учета и хранения, а также отслеживания необработанных алмазов» и «Форма и правила выдачи сертификата в соответствии с требованиями Схемы сертификации Кимберлийского процесса в связи с экспортом необработанных алмазов».

Как сообщает Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно постановлению, Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики определена полномочным органом, осуществляющим государственный контроль в вышеуказанных сферах.