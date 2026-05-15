Представительница Азербайджана выступила во втором полуфинале "Евровидения-2026"

БАКУ /Trend/ - Певица Джамиля Гашимова, представляющая Азербайджан под сценическим псевдонимом Jiva, выступила во втором полуфинале песенного конкурса "Евровидение-2026", проходящем в Австрии.

Как передает Trend, представительница Азербайджана, вышедшая на сцену под номером 2, исполнила песню «Just Go». Автор текста и музыки к песне — азербайджанский и американский композитор Фуад Джавадов.

Отметим, что участники, прошедшие в финальный этап конкурса песни «Евровидение-2026», будут определены по результатам зрительского голосования.