ТУРКЕСТАН/Trend/- Узбекистан предлагает объявить 2027 год «Годом охраны экологии» в тюркском мире.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом сказал на неформальном саммите стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Туркестане Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Изменение климата требует от наших государств скоординированных действий. Для эффективного решения этих проблем важно создать при организации систему мониторинга климатических рисков на основе спутниковых данных. Необходимо ранее выявление засухи, постоянный мониторинг процессов деградации почв и таяния ледников, а также внедрить технологию искусственного интеллекта в сферу управления трансграничными водными ресурсами»,- сказал он.

Мирзиёев отметил, что Центральноазиатский университет по изучению окружающей среды и изменения климата в Ташкенте выделил на 2026-2027 учебный год 50 грантов для молодежи тюркских стран.



Далее, президент Узбекистана отметил, что необходимо также обеспечить практическую реализацию подписанного соглашения о введении упрощенного таможенного коридора, направленного на облегчение таможенных и транзитных процедур на границах, а также полностью цифровизировать обмен данными.

«Это позволит обеспечить передачу данных по всей логистической цепочке, отслеживание грузов и согласованную организацию процессов»,- добавил он.