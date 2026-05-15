Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Казахстан (ФОТО)

ТУРКЕСТАН/Trend/ - 15 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева прибыл в эту страну с рабочим визитом для участия в неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, в Международном аэропорту Хазрет Султан города Туркестан в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

Президента Азербайджана встречали государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин, аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров и другие официальные лица.

Новость обновляется