Фестиваль «Харыбюльбюль» объединяет наши народы — участница из Узбекистана

ШУША /Trend/ - Фестиваль «Харыбюльбюль» объединяет наши народы.

Об этом сказала в четверг Trend участница фестиваля, руководитель ансамбля танца «Шодлик» (Узбекистан) Дильфузахон Джурабаева.

«Для меня это первое участие в фестивале в Шуше, хотя ранее наш коллектив уже выступал в Азербайджане. Наши народы — как одна семья, нас невозможно разделить. Это единое культурное пространство, объединённое общей историей и традициями», - сказала она.

Д. Джурабаева особо отметила высокий уровень организации фестиваля.

«Огромная благодарность всем — организаторам, режиссёрам, звукорежиссёрам и всей команде, которая нас так тепло встретила. Всё продумано, всё проходит чётко и вовремя. Спасибо за внимание и гостеприимство. Надеюсь, мы ещё не раз встретимся и выступим на этой прекрасной сцене», - добавила она.

Отметим, что 14 мая в городе Шуша, на равнине Джыдыр дюзю, состоялось открытие IX Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль", организованного Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры.

В течение двух дней концерты и культурные мероприятия пройдут на различных площадках города Шуша. Фестиваль направлен на развитие межкультурного диалога, укрепление музыкальных связей и творческого обмена между артистами разных стран.