В Грузии зафиксирован рост внешнеторгового оборота

БАКУ /Trend/ - За январь–апрель 2026 года объем внешней торговли Грузии (без учета неучтенных операций) достиг 8,132 млрд долларов США, увеличившись на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии.

Согласно информации, экспорт за этот период вырос на 21,1% и составил 2,439 млрд долларов, тогда как импорт снизился на 4,9%, до 5,692 млрд долларов.

Сообщается, что дефицит торгового баланса составил 3,252 млрд долларов, что означает превышение объема импорта над экспортом. Этот показатель составляет примерно 40% общего внешнеторгового оборота страны.

Несмотря на сохраняющийся отрицательный баланс, увеличение экспорта и сокращение импорта рассматриваются как положительная тенденция для экономики Грузии.