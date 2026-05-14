Генерал-лейтенант Азер Алиев ознакомился с районом проведения учений EFES-2026 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Турецкой Республике продолжаются многонациональные совместные учения «EFES - 2026», проводимые с участием военнослужащих азербайджанской армии.

Об этом Trend сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Руководитель азербайджанской делегации генерал-лейтенант Азер Алиев ознакомился с районом проведения учений, а также поинтересовался созданными на учебных местах условиями и проводимыми мероприятиями.

Отметим, что в ходе учений основное внимание уделяется усилению координации при совместных действиях подразделений стран-участниц, а также обмену взаимным опытом.