На фестивале «Харыбюльбюль» представлена очень интересная и разнообразная программа - солистка немецкой оперы

ШУША /Trend/ - На фестивале «Харыбюльбюль» в Шуше представлена очень интересная и разнообразная программа.

Об этом сказала в пятницу Trend участница фестиваля, солистка немецкой оперы «Рейн» Мара Гусейнова.

Певица отметила, что уже во второй раз посещает Шушу.

«В Шуше я уже во второй раз, но на открытии фестиваля выступаю впервые. Это всегда особенно приятно — выступать у себя на родине. Испытываешь очень тёплые и светлые чувства», — сказала Мара Гусейнова.

Артистка также высоко оценила организацию фестиваля и его атмосферу.

«Организация замечательная. Здесь очень много гостей, в том числе из зарубежных стран, и представлена очень интересная, разнообразная программа», — подчеркнула она.

Отметим, что 14 мая в городе Шуша, на равнине Джыдыр дюзю, состоялось открытие IX Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль", организованного Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры.

В течение двух дней концерты и культурные мероприятия пройдут на различных площадках города Шуша. Фестиваль направлен на развитие межкультурного диалога, укрепление музыкальных связей и творческого обмена между артистами разных стран.