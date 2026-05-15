Военные операции США против Ирана будут продолжены - Трамп

БАКУ /Trend/ - Военные операции США против Ирана будут продолжены.

Как передает Trend, об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

Комментируя переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином во время государственного визита в Пекин, Трамп отметил, что китайский лидер поздравил его с достижениями второго президентского срока. В числе успехов своей администрации американский лидер назвал «военную победу над Венесуэлой», развитие отношений с этой страной, а также «военное уничтожение Ирана», подчеркнув, что эти действия «будут продолжены».