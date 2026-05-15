  1. Главная
  2. В мире

Военные операции США против Ирана будут продолжены - Трамп

В мире Материалы 15 мая 2026 03:55 (UTC +04:00)
Военные операции США против Ирана будут продолжены - Трамп
Фото: Дональд Трамп / Instagram
Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Военные операции США против Ирана будут продолжены.

Как передает Trend, об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

Комментируя переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином во время государственного визита в Пекин, Трамп отметил, что китайский лидер поздравил его с достижениями второго президентского срока. В числе успехов своей администрации американский лидер назвал «военную победу над Венесуэлой», развитие отношений с этой страной, а также «военное уничтожение Ирана», подчеркнув, что эти действия «будут продолжены».

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости