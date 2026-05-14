Представительница Азербайджана выступит во втором полуфинале «Евровидения-2026»

БАКУ/Trend/ - Песенный конкурс «Евровидение», считающийся одним из самых престижных музыкальных состязаний в мире, ежегодно объединяет миллионы зрителей. Конкурс, отличающийся сценическими перформансами представителей разных стран, разнообразием музыкальных стилей и грандиозными шоу-программами, является важной платформой для выхода молодых исполнителей на международную арену.

Как сообщает Trend, в этом году Азербайджан на конкурсе представляет певица Джамиля Гашимова, выступающая под сценическим псевдонимом Jiva. Она выйдет на сцену 14 мая в Вене под номером 2 во втором полуфинале 70-го конкурса «Евровидение». Jiva исполнит композицию «Just Go». Автором слов и музыки является азербайджано-американский композитор Фуад Джавадов.

Стоит отметить, что на этапе отбора в рамках участия Азербайджана в «Евровидении-2026» поступило 100 заявок и было представлено 186 песен. Из них 107 были отправлены местными авторами и исполнителями, а 79 — зарубежными. После предварительной оценки профессиональным жюри 18 кандидатов были приглашены на следующий этап. С ними были проведены живые прослушивания и индивидуальные интервью, в ходе которых оценивались вокальные данные, сценическое мастерство и потенциал для международной аудитории. В итоге был сформирован шорт-лист из трех человек, и на основании окончательного заключения специальной фокус-группы представительницей Азербайджана в этом году была выбрана Jiva.

Творческий путь певицы начался в 2003 году с завоевания второго места на конкурсе «Бакинская осень». В 2007 году она участвовала в проекте «Show Time», а в 2011 году вошла в тройку лидеров национального отбора на «Евровидение».

В последующие годы Jiva успешно выступала в различных музыкальных проектах. Она выходила на сцену с известным ансамблем «RAST», созданным народным артистом Рашадом Гашимовым, а также принимала участие в престижном джазовом фестивале в Монтрё (Montreux Jazz Festival). Позже она выступала в качестве солистки группы «Hazz Band». С 2017 года певица продолжает сольную деятельность, исполняя песни в жанрах поп, дэнс и R&B на азербайджанском, русском и английском языках.

Напомним, что Азербайджан запомнился успешными результатами на «Евровидении». Самый большой успех был достигнут в 2011 году: в Дюссельдорфе Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал с песней «Running Scared» впервые в истории страны стали победителями конкурса.

После победы Азербайджана в 2012 году конкурс принимал Баку. На арене Baku Crystal Hall Азербайджан представляла Сабина Бабаева с песней «When the Music Dies», заняв четвертое место.

Международный песенный конкурс «Евровидение-2026» проходит в столице Австрии, Вене. Первый полуфинал уже завершился, второй полуфинал состоится сегодня, 14 мая, а большой финал — 16 мая.

Всего в конкурсе принимают участие 35 стран. В число стран, вернувшихся в соревнование, вошли Болгария, Румыния и Молдова.