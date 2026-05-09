Рост Центральной Азии получает дополнительный импульс в $12,5 млрд благодаря Узбекистану

БАКУ /Trend/ - Самарканд стал площадкой, где Узбекистан переводит реформы в региональные проекты.

В Самарканде на 59-м ежегодном заседании Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР) Узбекистан представил пакет инициатив, подкрепленных новой партнерской программой с банком до 2030 года на 12,5 миллиарда долларов США. Форум проходит 3-6 мая на тему «Crossroads of Progress» и уже собрал более 3000 участников из свыше 60 стран.

Повестка сфокусирована на связности, данных и мобилизации ресурсов. Президент АБР Масато Канда обозначил главный приоритет - ускорение трансграничной интеграции в энергетике, цифровых технологиях и торговле. Узбекистан, принимающий встречу во второй раз после 2010 года, усиливает свои позиции как регионального хаба.

Экономическая база для этих заявлений подкреплена цифрами. С 2016 года привлечено около 150 миллиардов долларов США иностранных инвестиций, ВВП вырос с 50 до 147 миллиардов, экспорт увеличился втрое. В энергетический сектор направлено 35 миллиардов долларов, что позволило довести производство электроэнергии до 87 миллиардов кВт·ч - рост в 1,5 раза. Уровень бедности снизился с почти 35% до 5,8%, при этом доходы выросли у 8,5 миллиона человек. В первом квартале 2026 года экономика показала рост на 8,7%.

Президент Шавкат Мирзиёев сделал акцент на скорости изменений. «В исторически короткий срок мы прошли сложный путь развития вместе с нашим трудолюбивым и созидательным народом», - заявил он.

Глава государства также отметил улучшение делового климата - страна поднялась на 14 позиций в Index of Economic Freedom, впервые войдя в категорию «умеренно свободных» экономик.

Ключевой акцент выступления - регионализация реформ через конкретные инициативы. Проект Central Asia Tourism Ring предполагает создание единого туристического пространства. За последние десять лет поток иностранных туристов в Узбекистан вырос в шесть раз - до 12 миллионов, и теперь ставка делается на масштабирование этого эффекта на весь регион.

Инициатива Digital Customs and Logistics Alliance направлена на снижение торговых барьеров. Это реакция на рост логистических издержек: стоимость фрахта для стран Центральной Азии увеличилась до 30%, а сроки доставки выросли на недели. Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан должна сократить время доставки до 10 дней при пропускной способности до 15 млн тонн в год.

Отдельный блок - цифровая экономика. Узбекистан предлагает запустить под эгидой АБР программу масштабирования искусственного интеллекта, включая создание регионального хаба в Ташкенте. Параллельно страна присоединяется к инициативе Asia-Pacific Digital Highway с бюджетом $20 млрд до 2035 года.

В климатической повестке продвигается проект Central Asia Green Belt. Национальная программа "Яшыл макон" предусматривает посадку 200 миллионов деревьев и кустарников ежегодно и уже привела к созданию 2 млн гектаров лесных насаждений на высохшем дне Аральского моря. Цель - довести уровень озеленения до 30% к 2030 году.

Инвестиционный блок включает листинг 30% акций Национального инвестиционного фонда, объединяющего активы 13 стратегических предприятий, а также участие в программе АБР по критическим минералам - более 70 проектов на сумму 1,6 миллиарда долларов.

Общий портфель сотрудничества Узбекистана с АБР уже превышает 16 миллиардов долларов. «Предложения самаркандской платформы должны привести к практическим проектам и выгодным соглашениям», - заявил Шавкат Мирзиёев.

Инициативы Узбекистана могут снизить логистические издержки, ускорить торговлю, расширить туристический поток и привлечь частный капитал через механизмы ГЧП. Дополнительный эффект - продвижение "зеленой" повестки и цифровизации.

В оптимистичном сценарии практическая реализация предложений, прозвучавших на саммите в Самарканде, позволит Узбекистану войти в категорию стран с доходом выше среднего. В случае же геополитических рисков может возникнуть необходимость в дополнительных мерах по диверсификации экономики, чтобы избежать чрезмерной зависимости от сырьевого сектора. В конечном итоге самаркандская платформа подтверждает, что Узбекистан продвигает все больше инициатив для существенного вклада в экономическую связность региона.