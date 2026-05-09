Fitch ожидает падения цены Brent до $70 за баррель к сентябрю

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует снижение цен на нефть марки Brent примерно до 70 долларов за баррель к сентябрю, несмотря на продолжающиеся перебои, связанные с ситуацией вокруг Ормузского пролива, сообщает Trend.

По оценке агентства, в мае-июле цена Brent сохранится в диапазоне 100-110 долларов за баррель на фоне фактического закрытия стратегически важного водного маршрута, однако затем начнет снижаться.

Как отметили в Fitch, нефть «упадет до 70 долларов за баррель к сентябрю — уровня, определяемого балансом спроса и предложения, хотя и с сохранением остаточной премии за риск».

В агентстве считают, что рынок нефти постепенно сбалансируется благодаря росту добычи странами ОПЕК, увеличению поставок со стороны государств вне картеля, высвобождению стратегических резервов и ослаблению спроса.

«ОПЕК, вероятно, будет добывать нефть на максимальных мощностях, чтобы компенсировать объемы, потерянные из-за закрытия пролива», — говорится в сообщении Fitch. При этом свободные мощности ОПЕК до начала конфликта оценивались в 3,6 млн баррелей в сутки.

Агентство также ожидает роста добычи нефти странами вне ОПЕК примерно на 3 млн баррелей в сутки, включая ранее прогнозируемое увеличение поставок из США и стран Латинской Америки, а также дополнительный рост добычи в Казахстане и Венесуэле.

В Fitch подчеркнули, что в марте-апреле рынок уже частично адаптировался благодаря высвобождению 400 млн баррелей из резервов Международного энергетического агентства, сокращению спроса на 1,6 млн баррелей в сутки, увеличению добычи вне ОПЕК, а также использованию альтернативных трубопроводов Саудовской Аравии и ОАЭ в обход Ормузского пролива.

Согласно базовому сценарию агентства, если перебои продлятся около пяти месяцев и дополнительные запасы нефти не будут высвобождены, мировому рынку потребуется сокращение спроса примерно на 5 млн баррелей в сутки для восстановления баланса.

«Мы считаем такой уровень снижения спроса возможным, хотя и крайне болезненным», — отметили в Fitch, указав на ослабление спроса со стороны перенасыщенного нефтехимического сектора Азии, а также снижение потребления авиационного топлива из-за перебоев в авиасообщении и высоких цен на топливо.