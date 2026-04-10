АБР проявляет большой интерес к инвестициям в Нахчыван - страновый директор

БАКУ/Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) проявляет большой интерес к инвестициям в Нахчыван.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявила страновый директор АБР по Азербайджану Сунния Дуррани-Джамал в ходе презентации обзора Asian Development Outlook 2026 в Баку.

"Пока к нам не поступало обращений по каким-либо проектам железнодорожного развития, однако мы проявляем большой интерес к инвестициям в Нахчыван с точки зрения экономического развития региона. Там существует значительный потенциал, и, надеюсь, в рамках нашей страновой программы мы сможем это обсудить. Что касается конкретно железнодорожных проектов, к нам пока не обращались, но мы очень заинтересованы", - сказала она.

Дуррани-Джамал отметила, что в рамках государственной стратегии Азербайджан позиционирует себя как транспортно-логистический хаб. И речь идет не только о транспортировке нефти и газа через развитие трубопроводной инфраструктуры, но также о развитии энергетической связанности и, в перспективе, цифровой связанности. Таким образом, речь идет о выходе за рамки нефтегазового сектора.

"Что касается нашей поддержки, в прошлом мы активно инвестировали в дорожную инфраструктуру, а также в физическую железнодорожную инфраструктуру. Сейчас же основное внимание уделяется повышению эффективности. Мы активно инвестируем в цифровизацию и систему сигнализации железных дорог. И мы надеемся применить такой же подход и в других секторах", - подчеркнула она.