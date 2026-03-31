БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Китай рассматривают создание Совместного инвестиционного фонда.

Как сообщает Trend, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в «X».

"В ходе встречи с заместителем генерального директора и членом Инвестиционного комитета Фонда Шёлкового пути Си Синьбо были обсуждены инициативы, направленные на диверсификацию экономических связей между Азербайджаном и Китаем", - говорится в публикации.

Подчеркивается, что также были затронуты вопросы создания Совместного инвестиционного фонда между Азербайджанским инвестиционным холдингом (Azerbaijan Investment Holding) и Фондом Шёлкового пути, реализации потенциальных инвестиционных проектов, а также расширения возможностей применения различных моделей финансирования.

Отметим, что согласно данным Центрального банка Азербайджана, в 2025 году прямые инвестиции Азербайджана в Китай составили 9,957 миллиона долларов США. Это на 7,2 миллиона долларов или в 3,6 раза больше по сравнению с 2024 годом.

Доля инвестиций, направленных в Китай, в общем объёме прямых иностранных инвестиций из Азербайджана в отчётном году составила 0,4%.

В свою очередь Китай в 2025 году инвестировал в экономику Азербайджана 26,895 миллиона долларов США, что на 9,3 миллиона долларов или в 1,5 раза больше показателя предыдущего года. Доля этих инвестиций в общем объёме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан составила также 0,4%.

Для сравнения, в 2024 году объём прямых инвестиций из Китая в Азербайджан составил 17,6 миллиона долларов, тогда как инвестиции из Азербайджана в Китай в том же году равнялись 2,8 миллиона долларов.