Россия и Узбекистан готовят новые индустриальные проекты (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Расширение сети совместных индустриальных площадок остается одним из ключевых направлений экономического сотрудничества Узбекистана и России, обсуждавшихся в ходе пятого заседания Рабочей группы по увеличению товарооборота между двумя странами в Ташкенте.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил директор Департамента экономического сотрудничества со странами СНГ Министерства экономического развития России Алексей Михайлов.

"В Узбекистане уже успешно работают технопарки в Чирчике и Джизаке. При инвестициях в инфраструктуру более 30 миллионов долларов в технопарках размещено около 30 резидентов и создано свыше двух тысяч рабочих мест. Эти площадки показывают реальный результат промышленной кооперации наших стран", - сказал он.

По словам Михайлова, в настоящее время стороны работают над расширением сети совместных индустриальных зон и запуском новых проектов промышленной кооперации.

"В частности, правительство Башкортостана прорабатывает вопрос создания технопарка "Бекабад" в Ташкентской области", - сообщил он.

По его словам, параллельно ведется расширение действующей сети технопарков в регионах Узбекистана.

"Еще два технопарка в Навоийской и Бухарской областях общей площадью более 130 тыс. кв. м готовятся к открытию для новых инвестиционных проектов. В Навоийской области уже построены два производственных корпуса, которые будут предоставляться резидентам в аренду. Один из них площадью около 40 тыс. кв. м находится в высокой степени готовности", - рассказал Михайлов.

Он также уточнил, что индустриальная площадка в Бухарской области уже полностью подготовлена к запуску: "Завершено строительство двух корпусов общей площадью более 90 тыс. кв. м, которые готовы к размещению производств и приему резидентов".

По его словам, развитие индустриальных площадок напрямую связано с активным межрегиональным сотрудничеством, которое остается одним из драйверов роста торговли.

"Сегодня с Узбекистаном взаимодействуют около 80 российских регионов, действует порядка шести десятков межрегиональных соглашений. Именно такие контакты позволяют формировать новые проекты и увеличивать объем взаимного товарооборота", - подчеркнул Михайлов.