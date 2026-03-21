Еженедельный обзор валютного рынка Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджанской Республики (ЦБА), на этой неделе остался неизменным, сообщает Trend.
Так, средневзвешенный курс за неделю составил 1,7 маната.
Официальный курс маната к доллару США
9 марта
-
16 марта
1,7000
10 марта
1,7000
17 марта
1,7000
11 марта
1,7000
18 марта
1,7000
12 марта
1,7000
19 марта
1,7000
13 марта
1,7000
20 марта
-
1,7000
1,7000
На этой неделе официальный курс маната по отношению к евро снизился на 0,0045 маната. Средневзвешенный курс уменьшился на 0,014075 маната и составил 1,95 маната.
Официальный курс маната к евро
9 марта
-
16 марта
1,9453
10 марта
1,9740
17 марта
1,9545
11 марта
1,9777
18 марта
1,9621
12 марта
1,9607
19 марта
1,9498
13 марта
1,9556
20 марта
-
1,967
1,952925
Официальный курс маната по отношению к 100 российским рублям снизился на 0,0942 маната. Средневзвешенный курс уменьшился на 0,07465 маната и составил 2,07565 маната.
Официальный курс маната к 100 рублям
9 марта
-
16 марта
2,1208
10 марта
2,1677
17 марта
2,0926
11 марта
2,1527
18 марта
2,0626
12 марта
2,1452
19 марта
2,0266
13 марта
2.1356
20 марта
-
2,1503
2,07565
Курс маната по отношению к турецкой лире на этой неделе снизился на 0,0001 маната и составил 0,0384 маната. Средневзвешенный курс уменьшился на 0,00018 маната и составил 0,038475 маната.
Официальный курс маната к турецкой лире
9 марта
-
16 марта
0,0385
10 марта
0,0386
17 марта
0,0385
11 марта
0,0386
18 марта
0,0385
12 марта
0,0385
19 марта
0,0384
13 марта
0,0385
20 марта
-
0,038655
0,038475
Отметим, что в 2026 году 8 марта – Международный женский день – приходится на воскресенье, поэтому согласно Трудовому кодексу Азербайджанской Республики следующий рабочий день, 9 марта (понедельник), также считается нерабочим. Кроме того, в связи с праздниками Новруз и Рамазан 20 марта также считается нерабочим днём, в связи с чем показатели за указанные даты не публиковались.