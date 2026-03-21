Еженедельный обзор валютного рынка Азербайджана

21 марта 2026 22:48 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджанской Республики (ЦБА), на этой неделе остался неизменным, сообщает Trend.

Так, средневзвешенный курс за неделю составил 1,7 маната.

Официальный курс маната к доллару США

9 марта

-

16 марта

1,7000

10 марта

1,7000

17 марта

1,7000

11 марта

1,7000

18 марта

1,7000

12 марта

1,7000

19 марта

1,7000

13 марта

1,7000

20 марта

-

Средневзвешенный курс за неделю

1,7000

Средневзвешенный курс за неделю

1,7000

На этой неделе официальный курс маната по отношению к евро снизился на 0,0045 маната. Средневзвешенный курс уменьшился на 0,014075 маната и составил 1,95 маната.

Официальный курс маната к евро

9 марта

-

16 марта

1,9453

10 марта

1,9740

17 марта

1,9545

11 марта

1,9777

18 марта

1,9621

12 марта

1,9607

19 марта

1,9498

13 марта

1,9556

20 марта

-

Средневзвешенный курс за неделю

1,967

Средневзвешенный курс за неделю

1,952925

Официальный курс маната по отношению к 100 российским рублям снизился на 0,0942 маната. Средневзвешенный курс уменьшился на 0,07465 маната и составил 2,07565 маната.

Официальный курс маната к 100 рублям

9 марта

-

16 марта

2,1208

10 марта

2,1677

17 марта

2,0926

11 марта

2,1527

18 марта

2,0626

12 марта

2,1452

19 марта

2,0266

13 марта

2.1356

20 марта

-

Средневзвешенный курс за неделю

2,1503

Средневзвешенный курс за неделю

2,07565

Курс маната по отношению к турецкой лире на этой неделе снизился на 0,0001 маната и составил 0,0384 маната. Средневзвешенный курс уменьшился на 0,00018 маната и составил 0,038475 маната.

Официальный курс маната к турецкой лире

9 марта

-

16 марта

0,0385

10 марта

0,0386

17 марта

0,0385

11 марта

0,0386

18 марта

0,0385

12 марта

0,0385

19 марта

0,0384

13 марта

0,0385

20 марта

-

Средневзвешенный курс за неделю

0,038655

Средневзвешенный курс за неделю

0,038475

Отметим, что в 2026 году 8 марта – Международный женский день – приходится на воскресенье, поэтому согласно Трудовому кодексу Азербайджанской Республики следующий рабочий день, 9 марта (понедельник), также считается нерабочим. Кроме того, в связи с праздниками Новруз и Рамазан 20 марта также считается нерабочим днём, в связи с чем показатели за указанные даты не публиковались.

