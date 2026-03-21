Еженедельный обзор валютного рынка Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджанской Республики (ЦБА), на этой неделе остался неизменным, сообщает Trend.

Так, средневзвешенный курс за неделю составил 1,7 маната.

Официальный курс маната к доллару США

9 марта - 16 марта 1,7000 10 марта 1,7000 17 марта 1,7000 11 марта 1,7000 18 марта 1,7000 12 марта 1,7000 19 марта 1,7000 13 марта 1,7000 20 марта - Средневзвешенный курс за неделю 1,7000 Средневзвешенный курс за неделю 1,7000

На этой неделе официальный курс маната по отношению к евро снизился на 0,0045 маната. Средневзвешенный курс уменьшился на 0,014075 маната и составил 1,95 маната.

Официальный курс маната к евро 9 марта - 16 марта 1,9453 10 марта 1,9740 17 марта 1,9545 11 марта 1,9777 18 марта 1,9621 12 марта 1,9607 19 марта 1,9498 13 марта 1,9556 20 марта - Средневзвешенный курс за неделю 1,967 Средневзвешенный курс за неделю 1,952925

Официальный курс маната по отношению к 100 российским рублям снизился на 0,0942 маната. Средневзвешенный курс уменьшился на 0,07465 маната и составил 2,07565 маната.

Официальный курс маната к 100 рублям

9 марта - 16 марта 2,1208 10 марта 2,1677 17 марта 2,0926 11 марта 2,1527 18 марта 2,0626 12 марта 2,1452 19 марта 2,0266 13 марта 2.1356 20 марта - Средневзвешенный курс за неделю 2,1503 Средневзвешенный курс за неделю 2,07565

Курс маната по отношению к турецкой лире на этой неделе снизился на 0,0001 маната и составил 0,0384 маната. Средневзвешенный курс уменьшился на 0,00018 маната и составил 0,038475 маната.

Официальный курс маната к турецкой лире 9 марта - 16 марта 0,0385 10 марта 0,0386 17 марта 0,0385 11 марта 0,0386 18 марта 0,0385 12 марта 0,0385 19 марта 0,0384 13 марта 0,0385 20 марта - Средневзвешенный курс за неделю 0,038655 Средневзвешенный курс за неделю 0,038475

Отметим, что в 2026 году 8 марта – Международный женский день – приходится на воскресенье, поэтому согласно Трудовому кодексу Азербайджанской Республики следующий рабочий день, 9 марта (понедельник), также считается нерабочим. Кроме того, в связи с праздниками Новруз и Рамазан 20 марта также считается нерабочим днём, в связи с чем показатели за указанные даты не публиковались.