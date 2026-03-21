Опубликованы данные об импорте электромобилей в Азербайджан в январе-феврале

БАКУ/Trend/ - В январе текущего года в Азербайджан было импортировано 204 электромобиля, работающих исключительно на электрическом двигателе.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, стоимость импорта этих электромобилей составила 5,092 миллиона долларов США.

Этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 109 электромобилей или на 34% в количественном выражении, а в денежном выражении сократился на 6,992 миллиона долларов или на 57,9%.

Всего в январе-феврале этого года в Азербайджан было импортировано 11,933 автомобиля на общую сумму 267,4 миллиона долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество автомобилей уменьшилось на 4,826 единицы или на 28,8%, а стоимость уменьшилась на 21,551 миллион долларов, что составляет рост на 7,5%.

За указанный период в страну было импортировано 243 единицы моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя, на сумму 46,7 миллиона долларов США, а также 10 488 легковых автомобилей и других моторных транспортных средств, в основном предназначенных для перевозки пассажиров, на сумму 195,3 миллиона долларов США.