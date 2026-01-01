Денежные переводы из Литвы в Азербайджан значительно увеличились

БАКУ/Trend/ - В январе-сентябре текущего года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Литву составил 3,883 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, эта цифра на 1,520 миллиона долларов США или на 64,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

По информации, доля Литвы в общем объеме денежных переводов из Азербайджана за рубежом за отчетный период составила 1,1%.

За 9 месяцев текущего года объем денежных переводов от физических лиц из Литвы в Азербайджан составил 4,793 миллиона долларов США, что на 604 тысячи долларов США или на 14,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Доля Литвы в общем объеме денежных переводов из-за рубежа в Азербайджан за отчетный период составила 0,6%.

За 9 месяцев 2024 года объем денежных переводов от физических лиц из Азербайджана в Литву составил 2,363 миллиона долларов США, а в обратном направлении – 4,189 миллиона долларов США.

В целом, за 9 месяцев 2025 года объем денежных переводов от физических лиц из Азербайджана в зарубежные страны составил 361,357 миллиона ​​долларов США. Это на 46,925 миллиона долларов США или 11,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

В то же время, за отчетный период объем денежных переводов от физических лиц из зарубежных стран в Азербайджан составил 849,910 миллиона долларов США, что на 1,404 миллиона долларов США или 0,2% больше, чем за январь-сентябрь 2024 года.

