Посол Китая назвала сроки запуска первого крупного ветроэнергетического проекта в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Первый крупномасштабный ветроэнергетический проект Азербайджана мощностью 240 мегаватт, реализуемый китайскими компаниями, планируется ввести в эксплуатацию в этом году.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявила чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Азербайджане Лу Мэй в ходе брифинга, посвященного подведению итогов развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Китаем.

По словам дипломата, китайские предприятия подписали с азербайджанской стороной документы о сотрудничестве по реализации пяти новых энергетических проектов, предусматривающих строительство фотоэлектрических и ветроэнергетических станций общей установленной мощностью 1 570 мегаватт.

«После ввода в полную эксплуатацию эти проекты позволят удвоить мощности Азербайджана по выработке электроэнергии из возобновляемых источников», - отметила Лу Мэй.

Она также сообщила, что в свободной экономической зоне Алят китайские компании за счет собственных инвестиций планируют построить завод по производству солнечных батарей мощностью 3 гигаватта.

«Реализация данного проекта откроет значительные возможности для развития высокотехнологичной обрабатывающей промышленности Азербайджана», - подчеркнула посол.