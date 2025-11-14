БАКУ/Trend/ - За первые 6 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 сентября 2025 года) чистая прибыль иранской страховой компании Sarmad выросла на 131% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 сентября 2024 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранскую страховую компанию Sarmad.

Согласно информации, чистая прибыль Sarmad за первые 6 месяцев выросла до 2,75 трлн риалов (около 4,87 млн ​​долларов США). За аналогичный период прошлого года чистая прибыль компании составила 1,19 трлн риалов (около 2,11 млн долларов США).

За первые 6 месяцев общий доход Sarmad составил около 32,5 трлн риалов (около 57,6 млн долларов США). Это на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая выручка компании за тот же период прошлого года составила около 21,3 трлн риалов (около 37,7 млн ​​долларов США).

За отчетный период страховые премии Sarmad выросли на 56% с 19,2 трлн риалов (около 33,9 млн долларов США) до 29,9 трлн риалов (около 53 млн долларов США).

Следует отметить, что иранская страховая компания Sarmad является частной компанией. Учредителями и акционерами компании являются иранский банк "Садерат", инвестиционная компания "Харазми" и инвестиционная компания "Гадир". Компания занимается страхованием жизни, легковых автомобилей и грузов.

