БАКУ/Trend/ - За первые 6 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 сентября 2025 года) чистая прибыль иранской страховой компании Sarmad выросла на 131% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 сентября 2024 года).
Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранскую страховую компанию Sarmad.
Согласно информации, чистая прибыль Sarmad за первые 6 месяцев выросла до 2,75 трлн риалов (около 4,87 млн долларов США). За аналогичный период прошлого года чистая прибыль компании составила 1,19 трлн риалов (около 2,11 млн долларов США).
За первые 6 месяцев общий доход Sarmad составил около 32,5 трлн риалов (около 57,6 млн долларов США). Это на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая выручка компании за тот же период прошлого года составила около 21,3 трлн риалов (около 37,7 млн долларов США).
За отчетный период страховые премии Sarmad выросли на 56% с 19,2 трлн риалов (около 33,9 млн долларов США) до 29,9 трлн риалов (около 53 млн долларов США).
Следует отметить, что иранская страховая компания Sarmad является частной компанией. Учредителями и акционерами компании являются иранский банк "Садерат", инвестиционная компания "Харазми" и инвестиционная компания "Гадир". Компания занимается страхованием жизни, легковых автомобилей и грузов.
