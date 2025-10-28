ЕИБ об инвестициях в цифровую связность и устойчивую инфраструктуру Центральной Азии (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) расширяет свою деятельность в Центральной Азии, приводя ее в соответствие с приоритетами политики Европейского Союза в рамках стратегии Global Gateway.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил вице-президент ЕИБ Кириакос Какурис.

"Являясь финансовым подразделением ЕС, ЕИБ ориентирует свою деятельность на приоритеты политики Союза. В Центральной Азии эти приоритеты четко определены в рамках стратегии Global Gateway, с особым акцентом на цифровую связь, устойчивый транспорт, критически важные сырьевые ресурсы, воду, энергетику и устойчивость к изменению климата", - отметил Какурис.

Недавний проект в области цифрового подключения демонстрирует этот подход. "Недавним примером является наш финансовый пакет в размере 60 миллионов евро, о котором мы объявили в марте. Он поддерживает цифровой доступ благодаря партнерству с европейским спутниковым провайдером SES. Эта инициатива направлена на обеспечение широкополосного интернета в отдаленных сельских районах Центральной Азии, что улучшит цифровую включенность миллионов людей", - рассказал он.

Какурис подчеркнул, что стратегические приоритеты банка включают развитие Транскаспийского транспортного коридора для укрепления региональной связанности и торговли с Европой, а также масштабирование инвестиций в возобновляемую энергетику - солнечную, ветровую и гидроэнергетику, а также управление водными ресурсами и адаптацию к изменениям климата.

Для реализации этих проектов ЕИБ сочетает свои кредиты с грантами, гарантиями и технической помощью ЕС. "Такой подход к смешанному финансированию позволяет снизить риски проектов, ускорить подготовку и обеспечить соответствие экологическим и социальным стандартам ЕС", - пояснил он.

Вице-президент добавил, что банк активно сотрудничает с правительствами, местными банками развития и частными партнерами по всей Центральной Азии для выявления и совместного финансирования высокоэффективных, устойчивых инфраструктурных проектов. "Наша цель - обеспечить долгосрочные выгоды для людей и планеты", - сказал в заключение К.Какурис.