Азербайджан играет центральную роль в продвижении усилий по укреплении энергобезопасности в тюркском мире – генсек ОТГ

БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет центральную роль в продвижении усилий по укреплении энергобезопасности в тюркском мире.

Об этом, в частности, сказал в эксклюзивном интервью Trend Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев.

"Энергетика остаётся ключевым приоритетом, поскольку тюркские страны вместе входят в тройку ведущих мировых поставщиков энергии. Совместные проекты не только повышают энергетическую безопасность, но и создают платформу для "зелёного" перехода. Примечательным примером является стратегическое партнёрство в области возобновляемой энергетики между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном, направленное на создание "Зелёного энергетического моста" вдоль Среднего коридора", - добавил К. Омуралиев.

Кроме того, как отметил Генеральный секретарь ОТГ, Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния продвигают сотрудничество в области энергетики через инициативу "Зелёный коридор".

"В основе проекта лежит подводный высоковольтный кабель через Чёрное море, соединяющий Южный Кавказ с энергетической системой ЕС. Этот проект рассчитан на передачу нескольких гигаватт энергии, преимущественно ветровой и солнечной, из Азербайджана и Грузии в Румынию с последующей интеграцией в энергосеть Венгрии и более широкую европейскую сеть.

Особенно впечатляет потенциал ветровой энергетики Азербайджана, оцениваемый в 157 ГВт — что значительно превышает внутренние потребности и открывает возможности для экспорта "чистой" энергии в Европу. В 2024 году, во время COP29 в Баку, SOCAR подписала меморандум о взаимопонимании с ACWA Power (Саудовская Аравия) и Masdar (ОАЭ) по разработке около 3,5 ГВт проектов оффшорной ветровой энергетики. В совокупности эти инициативы подчеркивают приверженность тюркского мира укреплению энергетической безопасности, содействию устойчивому развитию и усилению экономической интеграции, при этом Азербайджан играет центральную и активную роль в продвижении этих усилий", - сказал он.