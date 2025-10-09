Ушла из жизни народная артистка Азербайджана Амина Юсифгызы

БАКУ /Trend/ - На 90-м году жизни скончалась народная артистка Азербайджана Азербайджана Амина Юсифгызы, сообщили Trend Life ее родные.

Амина Юсифгызы родилась 24 сентября 1936 года в Баку. Одна из ярчайших представительниц азербайджанского театра и кино, оставившая заметный след в истории национального искусства. Ещё в школьные годы она начала выступать на сцене Государственного театра юного зрителя, где запомнилась публике своими яркими ролями и живым темпераментом. В 1961 году окончила Азербайджанский государственный педагогический университет, после чего в течение шести лет (1958–1964) играла в Театре юного зрителя, а затем продолжила работу на сцене Государственного академического национального драматического театра (1964–1974). Среди её сценических ролей по произведениям азербайджанских и мировых классиков - глубокие и многослойные образы, отражающие жизнь, быт и душевный мир простого человека:

С 1974 года актриса продолжила свою карьеру на киностудии "Азербайджанфильм", где не только снималась в фильмах, но и активно участвовала в работе театральной студии киноактёров, действующей при студии. Она также широко известна как мастер дубляжа и озвучивания, обладающая узнаваемым голосом и богатой эмоциональной палитрой.Зрители помнят её по фильмам - "Şərikli çörək", "Sən nə üçün susursan?", "Bizim küçənin uşaqları", "Musiqi müəllimi" и другим теле- и киноработам. Амина Юсифкызы была известна также как мастер художественного слова. Её исполнение стихов, поэм и литературных композиций оставляло сильное впечатление, проникая в души слушателей и вызывая глубокий отклик. Амина Юсифкызы - не просто актриса, а человек, влюблённый в сцену, в слово, в искусство. Она сумела объединить в своём творчестве голос, душу и культуру целого народа, внесла большой вклад в развитие азербайджанской театральной и киношколы.

Allah rəhmət eləsin

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!