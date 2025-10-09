Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: После освобождения наших земель от оккупации на этих территориях было обнаружено 29 массовых захоронений

Политика Материалы 9 октября 2025 13:09 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: После освобождения наших земель от оккупации на этих территориях было обнаружено 29 массовых захоронений
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - После освобождения наших земель от оккупации на этих территориях было обнаружено 29 массовых захоронений. Экспертиза останков, обнаруженных в захоронениях, доказывает, что убитые азербайджанцы подвергались чудовищным пыткам.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева участникам международной конференции «Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц».

"Это крайне тяжелая картина. Массовое уничтожение людей путем пыток, бесчеловечное захоронение и сокрытие следов преступления являются серьезными нарушениями международного права", - отметил глава государства.

Лента

Лента новостей

Читать все новости