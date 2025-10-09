Президент Ильхам Алиев: После освобождения наших земель от оккупации на этих территориях было обнаружено 29 массовых захоронений

БАКУ/ Trend/ - После освобождения наших земель от оккупации на этих территориях было обнаружено 29 массовых захоронений. Экспертиза останков, обнаруженных в захоронениях, доказывает, что убитые азербайджанцы подвергались чудовищным пыткам.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева участникам международной конференции «Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц».

"Это крайне тяжелая картина. Массовое уничтожение людей путем пыток, бесчеловечное захоронение и сокрытие следов преступления являются серьезными нарушениями международного права", - отметил глава государства.