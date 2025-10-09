Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования пакистанской стороне

БАКУ/Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования председателю Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералу Сахиру Шамшаду Мирзе.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, в соболезновании говорится:

"Глубоко опечален вестью о гибели группы военнослужащих Вооружённых сил братской Исламской Республики Пакистан в результате террористического акта, совершённого на территории района Оракзай в провинции Хайбер-Пахтунхва, на границе Пакистана с Афганистаном.

Да упокоит Всевышний души погибших, мы разделяем скорбь их близких, выражаем глубокие соболезнования их семьям.

Аллах ряхмят элясин!"