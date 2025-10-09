Путин о перспективах атомного и гидроэнергетического партнерства с Таджикистаном

ДУШАНБЕ /Trend/ - Россия продолжает поставлять значительные объемы нефти и нефтепродуктов в Таджикистан, практически полностью покрывая потребности экономики республики.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на брифинге заявил Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном в Душанбе.

По его словам, поставки энергоносителей осуществляются на льготной основе, без взимания экспортных таможенных пошлин. "Этот вопрос ставил в свое время Президент Таджикистана. Мы, как и договаривались, это исполнили", - подчеркнул Владимир Путин.

Россия также помогает Таджикистану развивать гидроэнергетику. Построенная при участии российских компаний Сангтудинская ГЭС обеспечивает около 12 процентов потребляемой в республике электроэнергии. Российские специалисты готовы оказывать содействие в эксплуатации и модернизации существующих гидроэнергетических мощностей, предлагая передовые технологии, соответствующие современным стандартам безопасности и экологическим требованиям.

Кроме того, Москва и Душанбе видят перспективы сотрудничества в мирном атоме.

"Госкорпорация "Росатом" открыта к сотрудничеству и располагает уникальными компетенциями, не имеющими аналогов в мире. В том числе это касается и возведения малых модульных реакторов. Россия и Таджикистан реализуют крупные совместные проекты в промышленной кооперации", - добавил глава государства.