Президент Ильхам Алиев: Азербайджанское государство прилагает большие усилия для привлечения внимания международного сообщества к проблеме пропавших без вести лиц

Политика Материалы 9 октября 2025 13:12 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Фарид Зохрабов
БАКУ/ Trend/ - Азербайджанское государство прилагает большие усилия для привлечения внимания международного сообщества к проблеме пропавших без вести лиц.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева участникам международной конференции «Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц».

Подчеркнув, что с 2002 года Азербайджан выступает с инициативами принятия на Генеральной Ассамблее ООН резолюций по пропавшим без вести лицам, призывая государства и международные организации к реализации необходимых мер в этом направлении, глава государства добавил в обращении: "Считаю, что ООН должна и дальше наращивать усилия в этой сфере".

