20 сентября – День городов Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд и Агдере (ВИДЕО)

Общество Материалы 20 сентября 2025 10:23 (UTC +04:00)
Аслан Мамедли
БАКУ/Trend/ - Сегодня, 20 сентября, в Азербайджане отмечается День городов Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенда и Агдере. Согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева, этот день торжественно празднуется в городе Ханкенди.

Как сообщает Trend, вечером в городе состоится концерт, организованный совместно Специальным представительством Президента Азербайджанской Республики в Ханкенди, Агдере и Ходжалы и министерством культуры.

На мониторах будет также показан видеоролик, подготовленный Отделом по связям с общественностью Службы по восстановлению, строительству и управлению в Ханкенди, Агдере и Ходжалы, посвященный Дню городов Ханкенди, Агдере и Ходжалы.

Trend представляет вниманию читателей данный видеоролик:

