В Баку состоялась церемония официальный встречи Президента Руанды (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 20 сентября в Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Руанда Поля Кагаме, прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Trend, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Руанды был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Руанды Поля Кагаме.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Руанды.

Прозвучали государственные гимны Республики Руанда и Азербайджанской Республики.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Руанды Полем Кагаме.

Главы государств сделали официальное фото.