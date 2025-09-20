Узбекистан и Пакистан обсудили перспективы сотрудничества в горнодобывающей сфер

ТАШКЕНТ /Trend/ - 17 сентября в министерстве горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан прошла встреча с пакистанской делегацией во главе со специальным помощником Премьер-министра по вопросам промышленности и производства Харуном Ахтаром, передает Trend.

Согласно информации, в переговорах приняли участие первый заместитель министра Феруза Хамидова, руководители департаментов и управлений министерства, а также представители Пакистана.

Стороны подчеркнули поступательное развитие узбекско-пакистанских отношений и обсудили перспективы реализации совместных проектов в области добычи драгоценных и цветных металлов, а также других важных для промышленности полезных ископаемых.