МИД Азербайджана распространил заявление по случаю Дня государственного суверенитета

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление по случаю 20 сентября - Дня государственного суверенитета.

Как сообщает в субботу Trend, в заявлении МИД говорится:

"Сегодня в Азербайджане отмечается День государственного суверенитета. 19-20 сентября 2023 года менее чем за 24 часа были проведены локальные антитеррористические мероприятия по разоружению остатков вооруженных формирований Армении, их полному выводу с территории Карабахского региона нашей страны и восстановлению на этих территориях суверенитета и конституционного строя Азербайджанской Республики.

Восстановление суверенитета Азербайджана над своими землями 20 сентября — это не только одна из самых славных страниц в истории, но и торжество международного права и справедливости. Главным архитектором этой победы являются доблестные азербайджанские вооружённые силы во главе с Победоносным Верховным Главнокомандующим. Именно решимость Верховного Главнокомандующего и мужество наших вооружённых сил обеспечили эту победу.

Было известно, что, несмотря на обязательства, взятые Арменией по итогам Отечественной войны 2020 года, почти за три года, предшествовавших 2023 году, она не только не вывела свои вооруженные силы из Карабахского региона Азербайджана, но и разместила на азербайджанских территориях дополнительное вооружение, боеприпасы, военную технику и мины. Продолжавшаяся всеми способами пропаганда армянской стороной так называемого режима, созданного ею на территориях Азербайджана, поздравления сепаратистского режима с так называемой «независимостью» 2 сентября 2023 года, так называемые «президентские выборы» 9 сентября, а также военная провокация, приведшая к гибели 6 азербайджанцев 19 сентября, еще больше обострили ситуацию.

Необходимо было пресечь подобное антиконституционное поведение Армении и ее так называемого режима, который не отказался от своих необоснованных претензий на территории Азербайджана, грубо нарушил принципы международного права и продолжил политику агрессии.

Несмотря на провокационные усилия и пропаганду армянской стороны, в ходе антитеррористических мероприятий мирное население не подвергалось нападениям, гражданская инфраструктура не пострадала, были уничтожены лишь военные объекты и инфраструктура. Азербайджанские солдаты и офицеры проявили настоящий героизм, патриотизм и самоотверженность.

После восстановления государственного суверенитета Азербайджана в 2023 году усилия по нормализации армяно-азербайджанских отношений ещё больше активизировались. 8 августа 2025 года в Вашингтоне состоялась историческая встреча лидеров Азербайджана, США и Армении. По итогам встречи лидеры подписали Совместное заявление. Азербайджан и Армения парафировали текст мирного договора. Кроме того, в соответствии с запросом Азербайджана и Армении Минский процесс ОБСЕ и связанные с ним структуры, оставшиеся от прошлого конфликта, решением Совета министров ОБСЕ от 1 сентября были распущены.

Итоги вашингтонской встречи подтвердили мирную повестку, выдвинутую Азербайджаном. Чтобы не упустить этот исторический шанс и подписать мирное соглашение, необходимо исключить территориальные претензии из Конституции Армении.

В этот исторически значимый день мы с глубоким уважением чтим светлую память наших сынов Отечества, отдавших жизни за независимость, территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. С Днем государственного суверенитета, Азербайджан!"