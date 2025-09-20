На месторождении Новруз в Иране увеличилась добыча нефти

БАКУ /Trend/ - Добыча нефти на нефтяном месторождении Новруз в южной иранской провинции Бушер увеличилась на 1500 баррелей в сутки.

Как сообщает Trend, об этом в ходе брифинга заявил представитель иранской морской нефтяной компании Амир Баглани.

По его словам, причиной увеличения добычи стала прокладка подводного кабеля длиной 2 км между нефтяным месторождением Новруз и буровыми платформами, а также обеспечение платформ необходимым электроснабжением.

Баглани отметил, что, несмотря на сложность прокладки подводного кабеля, эта операция была выполнена благодаря работе местных рабочих. Также были привлечены услуги местной стартап-компании.

Следует отметить, что на иранском нефтяном месторождении Новруз имеется 14 скважин. Это месторождение было полностью разрушено во время ирано-иракской войны (1980–1988 гг.). После войны месторождение было восстановлено, и на нём было пробурено 17 скважин. В 2005 году на этом месторождении начали добывать 90 тысяч баррелей сырой нефти в сутки.

