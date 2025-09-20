Азербайджан представлен на международной конференции "Чингиз Айтматов и ЮНЕСКО" в Париже (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже прошла Международная конференция под названием "Чингиз Айтматов и ЮНЕСКО: Общее наследие и культурное достояние, объединяющее мир", организованное постоянным представительством Кыргызстана при ЮНЕСКО при содействии ТЮРКСОЙ и Фонда тюркской культуры и наследия.

Об этом сообщили Trend Life в пресс-службе постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО.

Целью конференции стало подчеркнуть вклад выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова в мировое культурное наследие, его роль в укреплении межкультурного диалога и актуальность его идей в рамках деятельности ЮНЕСКО.

В работе форума приняли участие аккредитованные при ЮНЕСКО послы и постоянные представители, а также члены дипломатического корпуса.

Азербайджан на конференции представляли постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев и президент Национальной академии наук Азербайджана, академик Иса Габиббейли.

Эльман Абдуллаев отметил глубокое уважение и почтение, которые азербайджанский народ испытывает к Чингизу Айтматову. Он подчеркнул, что творчество писателя, опираясь на национальные корни, одновременно несёт универсальное содержание, что сделало его одним из крупнейших писателей и мыслителей XX века. По словам дипломата, Мастер слова был не только выдающимся деятелем литературы, но и символом дружбы, мира и межкультурного диалога.

Посол подчеркнул дружеские отношения Чингиза Айтматова с общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым. Он напомнил, что писатель был близким другом азербайджанского народа и в ходе своего последнего визита в Баку в 2008 году был удостоен Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым ордена "Дружбы". Именно Чингиз Айтматов стал первым кавалером этой высокой награды, что является ярким свидетельством уважения, оказанного ему в Азербайджане.

В завершение выступления Эльман Абдуллаев представил видеоролик, посвящённый визиту Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Бишкек в 2024 году. В ролике были отражены посещение главой государства Дома-музея Чингиза Айтматова, а также церемония вручения Президенту Ильхаму Алиеву ордена "Чингиз Айтматов". Этот факт был воспринят участниками конференции как наглядное свидетельство азербайджано-кыргызской дружбы и единства духовных ценностей.

Академик Иса Габиббейли в своём выступлении особо подчеркнул универсальное значение творчества Айтматова, которого в мировой литературе называют "Тянь-Шанем". По его словам, писатель сумел соединить национальные ценности с общечеловеческими идеалами, открыв новые философские горизонты литературы. Учёный также представил обзор достижений Азербайджана в области айтматоведения, отметив, что все произведения писателя переведены на азербайджанский язык, о нём изданы книги и монографии. Любовь к творчеству Мастера является ярким выражением неизменного уважения азербайджанского народа к великому писателю.

Программа конференции продолжилась показом фильма и проведением панельных дискуссий.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!