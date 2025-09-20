В Азербайджане вырос объем социальных отчислений

БАКУ /Trend/ - В 2019-2024 годах общее количество трудовых договоров увеличилось на 471 тысячу, в том числе в частном секторе ненефтяной сферы число новых трудовых договоров выросло на 443 тысячи.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики Азербайджана.

Отмечается, что если ранее доля частного сектора в общем объеме трудовых договоров составляла 38,5%, то после реформы она достигла 52,5%. Это сопровождалось ростом фонда оплаты труда. В 2024 году общий фонд оплаты труда достиг 24,1 миллиарда манатов, что по сравнению с 2018 годом демонстрирует рост в 2,5 раза, а в ненефтяном частном секторе - в 2,7 раза. В результате объем социальных отчислений за последние 6 лет увеличился в 2,5 раза.