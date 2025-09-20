Назван объем налоговых поступлений в Азербайджане за прошлый год

БАКУ /Trend/ - В прошлом году общие налоговые поступления в Азербайджане составили 15,8 млрд долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики, 30,2% налоговых поступлений пришлось на нефтегазовый сектор, а 69,8% - на ненефтегазовый сектор.

Согласно информации, в 2024 году 42,9% налоговых поступлений в Азербайджане пришлось на налог на прибыль, 27,1% - на налог на добавленную стоимость (НДС), 11,6% - на налог на доход с физических лиц (НДФЛ), 8,5% - на акцизный налог, 2,4% - на упрощенный налог, 2,1% - на налог на имущество, 1,9% - на государственные пошлины и 3,5% - на другие виды налогов.

При этом в отчетном году 31,3% налоговых поступлений в ненефтегазовом секторе составили поступления от прибыли, 35,4% - от НДС, 16,7% - от НДФЛ, 6,1% - от акцизов, 3,5% - от упрощенного налога, 2,8% - от государственных пошлин, 2% - от налога на имущество и 2,2% - от прочих налогов.