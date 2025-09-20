БАКУ/ Trend/ - Сегодня день городов Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд и Агдере.

Как сообщает Trend, 18 сентября 2024 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О внесении изменений в распоряжение "Об учреждении Дней города на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики"".

Согласно распоряжению, 20 сентября объявлена Днем городов Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд и Агдере.

Отметим, что 19 сентября 2023 года азербайджанская армия в ответ на провокации и террористические акты вооруженных сил Армении начала локальные антитеррористические мероприятия и менее чем за сутки вынудила сепаратистов сдаться.

Антитеррористические мероприятия преследовали цель обеспечить выполнение положений трехстороннего заявления, предотвратить широкомасштабные провокации в Карабахском экономическом районе, обеспечить разоружение и вывод подразделений вооруженных сил Армении с территории Азербайджана, нейтрализовать их военную инфраструктуру, обеспечить безопасность мирного населения, возвращающегося на освобожденные от оккупации территории, а также гражданских лиц, привлеченных к восстановительным работам, азербайджанских военнослужащих, и восстановить конституционный строй Азербайджана.

28 сентября 2023 года главарь сепаратистов Самвел Шахраманян подписал документ о ликвидации так называемого «режима» в Карабахе.

15 октября 2023 года Президент Ильхам Алиев поднял Государственный Флаг Азербайджанской Республики в городах Агдере, Ходжавенд и Ходжалы, в поселке Аскеран Ходжалы, на территории Сарсангского водохранилища и в городе Ханкенди.