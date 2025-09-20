Президент Руанды Поль Кагаме почтил память шехидов в Баку (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Президент Республики Руанда Поль Кагаме 20 сентября посетил Аллею шехидов.

Как сообщает Trend, высокий гость с глубоким уважением почтил память героических сынов и дочерей Отечества, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

Полюбовавшийся затем панорамой Баку с самой высокой точки столицы Президент Руанды был проинформирован об истории Аллеи шехидов, а также о проводимых в городе работах по благоустройству и строительству.