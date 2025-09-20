Назван объем добычи нефти и газа с "Азери-Чираг-Гюнешли" с момента ввода в эксплуатацию

БАКУ/Trend/ - С блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия с момента ввода в эксплуатацию было добыто 613 миллионов тонн нефти и 239 миллиардов кубометров природного газа.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Отмечается, что 61,3 миллиарда кубометров газа переданы государству.

За первые восемь месяцев текущего года среднесуточная добыча нефти на АЧГ составила 44 тысячи тонн, а среднесуточный экспорт нефти - 327 тысяч баррелей.

Структура распределения долей на АЧГ следующая: bp – 30,37% (оператор), AzACG (SOCAR) – 31,65%, MOL – 9,57%, Inpex – 9,31%, ExxonMobil – 6,79%, TPAO – 5,73%, Itochu – 3,65%, ONGC Videsh Ltd. (OVL) – 2,92%.

Напомним, что 20 сентября 1994 года было подписано Соглашение о совместной разработке АЧГ и распределении добычи нефти. 14 сентября 2017 года соглашение было пересмотрено и продлено до 2050 года.

В 2019 году было принято окончательное инвестиционное решение по проекту "Центральный Восточный Азери" (ACE). Первая добыча нефти с ACE началась в 2024 году. С момента запуска проекта добыто 1,4 миллиона тонн нефти и 228 милионов кубометров газа.