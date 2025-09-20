Программа второго дня Гран-при Азербайджана Формулы-1

БАКУ/Trend/ - Сегодня стартует второй день девятого по счёту Гран-при Азербайджана Формулы-1, проходящего в Баку.

Как передает в субботу Trend, в рамках программы второго дня состоятся третий свободные заезд и квалификация Формулы-1, а также спринт-гонка Формулы-2.

Напомним, что в первый день Гран-при прошли свободные заезды Формулы-1, а также свободные заезды и квалификация Формулы-2.

Победителями в заездах стали: Ландо Норрис (McLaren), Льюис Хэмилтон (Ferrari), Алекс Данн (Rodin) и Джек Кроуфорд (DAMS).

Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится 21 сентября.