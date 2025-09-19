Азербайджанский борец вышел в финал ЧМ в Загребе

БАКУ /Trend/ - В столице Хорватии Загребе продолжается чемпионат мира по борьбе.

Как сообщает Trend со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, сегодня стартовали соревнования по греко-римской борьбе еще в трех весовых категориях.

Представитель Азербайджана Нихат Мамедли (60 кг) одолел алжирца Абделькарима Фергату (8:0), но в четвертьфинале уступил узбекистанцу Алишеру Ганиеву со счётом 4:8. Азербайджанский борец, получивший в этой схватке тяжёлую травму, снялся с соревнований.

Ульвю Ганизаде (72 кг) в 1/8 финала победил алжирца Абдельмалека Мерабета (6:0), а в 1/4 финала — южнокорейского борца Ёнхуна Ноха (8:3). Азербайджанский спортсмен не оставил шансов узбекистанцу Абдулле Алиеву в полуфинале – 5:0. Ульвю Ганизаде, в третий раз вышедший в финал чемпионата мира, в решающем матче встретится с французским спортсменом Ибрагимом Ганемом.

Мурад Ахмадиев в своём дебютном поединке одержал победу над Николозом Кахелашвили (Италия) (4:1), а в 1/8 финала – над призёром Олимпийских игр из Кыргызстана Узуром Чузупбековым (5:1). В 1/4 финала азербайджанский борец встретился с олимпийским чемпионом из Армении, четырёхкратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы Артуром Алексаняном. Мурад, одержавший победу над армянским спортсменом, вышел в полуфинал. Ахмадиев уступил россиянину Артуру Саргсяну по принципу первых очков (1:1) и завтра поборется за бронзовую медаль.