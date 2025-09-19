Fitch снова позитивно оценило прогноз рейтинга Банка ABB!

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Fitch пересмотрело рейтинги Банка ABB и оставило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне BB. Рейтинг устойчивости Банка ABB также подтвержден на уровне bb. Прогноз по рейтингу определен как «позитивный».

По мнению экспертов Fitch, расширение кредитного портфеля Банка будет продолжаться в среднесрочной перспективе соответствующими темпами, при этом качество активов останется стабильно высоким.

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Банка ABB на уровне BB отражает сильные позиции Банка на внутреннем рынке, устойчивую структуру баланса и крепкие финансовые показатели.

Надежная структура баланса способствует устойчивому росту качества активов Банка, обеспечивает его высокую доходность, прочную капитальную позицию и ликвидность. Согласно прогнозам агентства, операционная прибыльность Банка в среднесрочной перспективе также останется на высоком уровне.

С мнением Международного рейтингового агентства Fitch вы можете ознакомиться здесь.

