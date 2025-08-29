Конституция – это незыблемый фундамент независимости Казахстана – Президент Токаев

АСТАНА /Trend/ - Конституция – это незыблемый фундамент нашей Независимости и надежный ориентир укрепления государственности.



Как передает Trend, об этом сообщил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении в научно-практической конференции “Конституция и государственность: диалог права и будущего”, посвящённая 30-летию Основного закона страны.



В ходе своего выступления Президент Токаев подчеркнул, что принятие Конституции в 1995 году стало переломным моментом в истории независимого Казахстана. По его словам, Основной закон стал не только юридическим документом, но и символом новой эпохи, в которой личность, её права и свободы стали высшей ценностью.

“30 августа 1995 года была принята новая Конституция – главный документ нашей Независимости”, - отметил Токаев.

Глава государства напомнил, что за 30 лет в Конституцию шесть раз вносились изменения, отражавшие изменения в обществе и политической системе. Особо Президент выделил реформу 2022 года, которая, по его словам, кардинально изменила политико-правовую систему страны. Одним из ключевых решений стало проведение референдума, а не парламентского голосования, по утверждению поправок.

“Важнейшие решения, напрямую определяющие будущее страны, должны приниматься только путем референдума”, - заявил Президент.

Токаев также отметил создание Конституционного суда, расширение полномочий прокуратуры и института Омбудсмена, назвав их важнейшими элементами системы правового государства. За два с половиной года в Конституционный суд поступило более 11 тысяч обращений, что свидетельствует о высоком доверии граждан.

В завершение выступления Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил всех с юбилеем Конституции и сообщил о награждении группы граждан государственными наградами и юбилейными медалями за вклад в развитие конституционного строя.